شارك آلاف المغاربة، مساء السبت، في مسيرة بمدينة طنجة شمالي المملكة، رفضا للإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وللمطالبة بحماية "أسطول الصمود العالمي".

هذه المسيرة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (أهلية)، وجابت شوارع رئيسية في طنجة، قبل التوجه إلى وسط المدينة، وفق مراسل الأناضول.

وندد المشاركون بسياسة التجويع الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، ورفعوا شعارات بينها "غزة تباد"، و"أيتها المملكة، التطبيع مهلكة".

كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لاستهداف "أسطول الصمود العالمي"، مطالبين بحمايته.

ومنذ أيام، تبحر نحو 50 سفينة ضمن "أسطول الصمود" نحو القطاع، محملة بمساعدات إنسانية لا سيما مستلزمات طبية، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن مدني.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بطائرات مسيّرة.

ولم يتطرق الأسطول إلى توقيتات هذه الهجمات ولا الجهة المسؤولة عنها، فيما تلتزم إسرائيل الصمت، وهي التي هددت مرارا بمنع الأسطول من وصول غزة.

وعقب هذه الهجمات، أعلن وزير الدفاع الإيطالي إدانته الشديدة للهجوم وأنه أرسل سفينة حربية ثانية إلى المنطقة لحماية مواطنيه.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و926 شهيدا، و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.