الرئيس السيسي: خسائر قناة السويس بلغت 9 مليارات دولار خلال عامين بسبب تطورات المنطقة

ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات إقليمية ودولية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة، مؤكدًا أن هذه الأزمات انعكست على الاقتصاد المصري، حيث تسببت في خسائر بقناة السويس بلغت نحو 9 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.



وقال الرئيس، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر الجمعة، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الأمور تسير إلى الأفضل بفضل العمل والإصرار والصبر، قائلاً: "هناك دول كثيرة بدأت من ظروف صعبة، لكن بالإصرار والعمل تغيرت تمامًا، ونحن أيضًا قادرون على ذلك".



واستكمل: "بالقراءة في التاريخ.. كان هناك ناس ظروفهم صعبة، ولكن بالإصرار والعمل والصبر الدنيا اتغيرت خالص، محتاجين إننا نقدم للناس تجارب دول زي دي بكل تجرد؛ ونترك الحكم".

كما أكد أن الوضع الأمني في مصر مستقر، وأن وعي الشعب المصري وتفهمه للتطورات يمثل ذخيرة قوية تمنح الدولة الإرادة والقوة على التحمل والعمل واتخاذ القرارات السليمة، باعتباره ضمانة رئيسية لمستقبل الوطن.

وأوضح أن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تمتد إلى المواطنين جميعًا، مؤكدًا أن حجم الوعي العام وردود الفعل الصادرة عن أجهزة الدولة تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية يدعو للاطمئنان.

وأضاف أن الوعي الشعبي بات هو "الرهان الحقيقي" في مواجهة ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وأنه يمثل مصدر قوة ينعكس على قدرة الدولة والمجتمع في التحمل والتفاعل مع المستجدات.