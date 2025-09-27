أوقاف شمال سيناء تكرم الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة الحساب الذهني

كرم الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الجمهورية للحساب الذهني وتنمية المهارات من أبناء محافظة شمال سيناء، والمشاركين بالبرنامج الصيفي بالمساجد، خلال الحفل الذى نظمته مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش.

وعبّر الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، عن سعادته بنجاح فكرة تدريب الأطفال بمساجد شمال سيناء على الحساب الذهني، الذى يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب على الحساب في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى آلة حاسبة، موجهًا الشكر والتقدير للواعظة هدى نصر عبدالكريم، التى استحقت التكريم اليوم، كونها صاحبة هذا النجاح، بجهودها كمدرب معتمد للحساب الذهني بشمال سيناء، ودورها في وصول الطلاب لهذا المستوى، كما أشار إلى أن الاستثمار في الإنسان منذ الصغر وتنمية المواهب على رأس اهتمامات وزارة الأوقاف باعتبارها إحدى أهم المحاور التى وجهت إليها.

شمل التكريم الطلاب والطالبات التالي أسماؤهم:

الطالب: بدر إسلام محمد "المركز الأول بالمستوى التمهيدي عربي"، الطالب محمد محمد أعمر "المركز الأول بالمستوى الأول إنجليزي"، الطالبة لارا أيمن أبو زور "المركز الأول مكرر بالمستوى الأول إنجليزي"، الطالبة ريتال محمد كمال "المركز الأول مكرر بالمستوى الأول إنجليزي"، الطالب البراء محمد المنجي "المركز الأول بالمستوى الثاني إنجليزي"، الطالبة شمس إسلام محمد "المركز الثاني بالمستوى الأول إنجليزي".

كما كرم مدير المديرية، الطلاب المتميزين المشاركين بالبرنامج، دعمًا وتشجيعًا لهم على حسن الأداء، وهم: جودي خالد عبد الحميد، ميرال خالد عبد الحميد، روان خالد عبد الحميد، فيروز حسني، يارا محمد عايش، هبة إسلام محمد.