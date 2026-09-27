رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر بالمنيا

شهد الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي.

وتأتي مشاركة جامعة كفر الشيخ في فعاليات الأسبوع انطلاقًا من حرص الجامعة على دعم طلابها، وتوفير بيئة محفزة لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية والاجتماعية.

ويشارك وفد من جامعة كفر الشيخ في فعاليات أسبوع شباب الجامعات، وسط حضور متميز لطلاب الجامعة في مختلف الأنشطة والفعاليات، بما يعكس ما يتمتع به طلاب الجامعة من قدرات ومواهب متنوعة، وروح تنافسية، وقدرة على تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة في المحافل الجامعية والشبابية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في أسبوع شباب الجامعات تأتي ترجمة لاهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الجامعات المصرية لم تعد تقتصر رسالتها على تقديم المعرفة الأكاديمية فقط، وإنما أصبحت شريكًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته، وإعداده للمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأوضح أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المسارات المهمة لاكتشاف مواهب الطلاب وصقل شخصياتهم، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانتماء والمنافسة الشريفة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير كل سبل الدعم لأبنائها الطلاب للمشاركة في مختلف الفعاليات والملتقيات والمسابقات التي تسهم في بناء قدراتهم وخبراتهم.

وتابع أن أسبوع شباب الجامعات يمثل منصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية، والتعرف على التجارب والأفكار الجديدة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز روح التعاون والتعارف بين شباب الجامعات، وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم للإبداع والابتكار والتميز.

وأشار إلى أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والأنشطة الطلابية، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان.

وأوضح أن تمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم ينعكس بصورة إيجابية على تكوين شخصية الطالب وقدرته على تحمل المسئولية وخدمة وطنه.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن تقديره لجامعة المنيا على استضافة وتنظيم هذا الحدث الشبابي الجامعي، مؤكدًا أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع شباب الجامعات المصرية في أجواء من التنافس الإيجابي والتعاون وتبادل الخبرات.

وتأتي مشاركة جامعة كفر الشيخ في أسبوع شباب الجامعات في إطار رؤيتها الرامية إلى دعم طلابها في مختلف المجالات، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الجامعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان، واكتشاف الموهوبين، وتنمية مهارات الشباب، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والتميز وتحمل المسؤولية.

وتواصل جامعة كفر الشيخ مشاركتها في فعاليات أسبوع شباب الجامعات من خلال وفدها المشارك في مختلف الأنشطة، وسط حرص على تقديم صورة مشرفة للجامعة وإبراز مواهب وقدرات أبنائها الطلاب في مختلف المجالات.