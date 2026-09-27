نجم بيراميدز يصنع هدفا في تعادل الأردن وسوريا

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صنع عودة الفاخوري لاعب فريق بيراميدز، هدفا لمنتخب بلاده الأردن، في المباراة الودية ضد سوريا التي انتهت بالتعادل 1-1 اليوم الأحد.

وسجل علي علوان مهاجم السيلية القطري هدف التقدم للنشامى في الدقيقة 38، وتعادل كان موستفا لصالح المنتخب السوري.

ويقدم الفاخوري مستويات مميزة مع بيراميدز، حيث سجل هدفين خلال 3 مباريات شارك فيها على مستوى الدوري.

ويعد عودة من العناصر الأساسية في منتخب الأردن أيضا، وقدم مستويات مميزة في بطولة كأس العرب الأخيرة.

ويلعب منتخب الأردن في المجموعة الثانية لكأس آسيا والتي تقام مطلع العام المُقبل في المملكة العربية السعودية، والتي تضم أيضا البحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان.