«خطة البرلمان» تلزم «هيئة مياه الشرب» بتقرير تفصيلى عن مشروعاتها خلال أسبوع

سالم: يجب محاكمة المسئولين عن تأخر وتوقف العمل بمشروعات الصرف الصحى.. وخضر: الميزانية لا تكفى

ألزمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى، خلال أسبوع، يتضمن نتائج فحص المشروعات التى كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأى أسباب أخرى، مع تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هى الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، أمس، برئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إيهاب خضر، بموافاتها بتقرير عن القرض الأسبانى لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، ونسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ، والتكاليف التى تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم، أن اللجنة لن تسمح بإهدار المال العام أو بأى تهاون يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين، مطالبا بمحاكمة كل المسئولين عن تأخير وتوقف العمل بمشروعات المياه والصرف الصحى فى كل محافظات الجمهورية.

وأعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب عصام الفقى، عن غضبه من بعض أوجه القصور فى الأداء الخاص بالمسئولين، مشيرا إلى غياب المتابعة والتنفيذ والرقابة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وظهر ذلك واضحا فى أزمة الأمطار والسيول الأخيرة، مطالبا بمحاسبة المتخاذلين والمتقاعسين عن العمل بالشركات المنفذة ومقاولى الباطن.

وأوضح الفقى أن مشكلة الصرف الصحى ومياه الشرب تكمن فى الشركات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى أن هناك منحة أوروبية منذ عام 2011 تبلغ 56 مليون يورو لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظة البحيرة، ولم يتم تنفيذ مشروعاتها حتى الآن.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إيهاب خضر: إن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظات.

وأضاف خضر، أنه تم سحب 64 مشروعا من إحدى شركات قطاع الأعمال بسبب التأخر وعدم الجدية، مشيرا إلى أن السحب تم بشكل آمن وتم إسناد تلك المشروعات لجهات أخرى وتم الانتهاء من بعضها، كما تم الانتهاء من 2000 مشروع بنهاية العام المالى 2017/2018، لم يتبق منهم 626 مشروعا جار تسليمهم.

وفيما يتعلق بموجة الطقس السيئ التى ضربت مصر خلال الأيام الماضية، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مصر لم تعهد مثل هذه الموجه منذ ما يزيد على ربع قرن، وأن الأمطار التى وصلت إلى حد السيول ببعض المحافظات لم نشهدها فى مثل هذا التوقيت (شهر أكتوبر) منذ عام 1994.

وأشار خضر، إلى حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم العمل فيها حاليا، وتضم 150 مشروعا لمياه الشرب، و260 مشروعا لمحطات معالجة الصرف جار تنفيذهم و600 مشروع شبكات ورفع بالقرى، لافتا إلى أن نسب التنفيذ بتلك المشروعات متفاوتة، ولا يستطيع أحد أن يجزم بمدة الانتهاء من تلك المشروعات دون وجود اعتمادات مالية كافية.

وقال خضر: إن الهيئة تعمل فى المشروعات ببطء شديد نظرا لتاخر الاعتمادات المالية، مضيفا، طالبنا فى خلال موازنة عام 2018/ 2019 بتخصيص اعتمادات مالية لموازنة الهيئة تقدر بـ18 مليارا و900 مليون جنيه، ولكن تم تخصيص 9 مليارات و700 مليون جنيه فقط.

وأشار إلى أن الهيئة طالبت بتخصيص بتخصيص 25 مليار جنيه للموازنة الهيئة فى العام المالى الحالى ولكن ما تم اعتماده فى الموازنة كان 9 مليارات و887 مليون جنيه، ما تم توفيره للهيئة حتى الآن 6 مليارات جنيه فقط.