احتفالية طلابية لأسرة حورس بكلية الطب البيطري بجامعة بجنوب الوادي

نظمت أسرة حورس احتفالية طلابية بكلية الطب البيطري، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد ابوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على الدين القصبي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد وائل عبدالعظيم عميد كلية الطب البيطري والدكتور محمود سيد عبدالصادق عميد كلية طب الفم والأسنان ورائد أسرة حورس بالجامعة والدكتورة مشير محمد محى رائد أسرة حورس بكلية الطب البيطري وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وأعرب الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، عن بالغ سعادتة لوجوده بكلية الطب البيطرى ودعا كافة الأسر الطلابية للمنافسة الشريفة فيما بينهم من أجل تفعيل الأنشطة الطلابية التي خصصت لها الجامعة ساعتان من كل أسبوع، كما دعا كافة طلاب الجامعة للمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تدعم العملية التعليمية وتمد الطلاب بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لهم عقب تخرجهم داعيين كافة أعضاء الأسر الطلابية بالجامعة للتوائم فيما بينهم.

ونوه " منصور " بالتنافس بين الأسر الطلابية بالجامعة بهدف البناء لا الهدم وهدفه تنمية مهارات طلاب الجامعة لكى يحظى طلاب جامعة جنوب الوادي بقدرات علمية وماهريه ومعرفية تميزهم عن مختلف خريجي الجامعات الأخرى متحلين بالثقة بالنفس والانتماء للوطن ساعين لنهوضه ورقيه ورفعته.

وأعرب الدكتور محمد ابوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن بالغ سعادته اليوم بتواجده بين طلاب كلية الطب البيطري منوها بأهمية المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية التى يوليها الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة اهتماماً خاصًا وأن الأنشطة الطلابية هي الجناح الثاني المتمم للعملية التعليمية لما تنمية في نفوس الطلاب المشتركين فيها من مهارات ومعارف تبنى وتثقل شخصية الطلاب الجامعي وتغرز فيه مبادئ العمل التنافسي البناء

كما أعرب الدكتور محمد وائل عبدالعظيم عميد كلية الطب البيطرى عن شكره لرئيس جامعة جنوب الوادى لما يوليه من اهتمام بالانشطة الطلابية داعيا طلاب كلية الطب البيطري لممارسة كافة الأنشطة التي تنمى المهارات وتطلق روح الأبداع والتنافس فيما بينهم والاستفادة من الوقت المخصص للنشاط الطلابي بالتزامن مع الالتزام بحضور المحاضرات والبرامج التعليمية الأخرى.

واختتم الحفل بإهداء طلاب أسرة حورس درع الأسرة للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة تسلمه نيابة عنه الدكتور محمد ابوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة تقديرا على اهتمامه بالأنشطة الطلابية كما قدم طلاب أسرة حورس درع الأسرة للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق مشيدين بجهوده في دعم الأنشطة الطلابية طوال فترة رئاسته للجامعة وتكريم الدكتور محمد عبدالصبور من طلبة الدفعة رقم عشرون بالكلية بالإضافة إلى تكريم كل من الطلاب المتفوقين علميا وطلاب الكلية الحاصلين على المرتبة الأولى في دوري الجامعة لكرة القدم للعام الحالي.