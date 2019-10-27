 مع بداية الشتاء.. تركيب أبواب لأعمدة الإنارة وصيانة كابلات الكهرباء بمطروح - بوابة الشروق
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مع بداية الشتاء.. تركيب أبواب لأعمدة الإنارة وصيانة كابلات الكهرباء بمطروح

تركيب أبواب لأعمدة الإنارة
تركيب أبواب لأعمدة الإنارة
أحمد سباق
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:10 ص | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:10 ص

 

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم الانتهاء من تركيب أبواب لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات بعدد من الأحياء والشوارع؛ حفاظا على أرواح المواطنين مع بداية موسم الشتاء.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تم الانتهاء من تغطية جميع أعمدة الإنارة بشارع زاهر جلال ومنطقة فندق ميامي حتى محطة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه جار تركيب أبواب أعمدة الإنارة وصيانة الكابلات لباقي الأعمدة في حدود الإمكانيات المتاحة عن طريق رجال إدارة الإنارة بمجلس المدينة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين، بالحفاظ على أعمدة الإنارة والإبلاغ عن الأشخاص الخارجين على القانون الذين يقومون بسرقة نزلات الأسلاك وأبواب الأعمدة، مؤكدا أن مجلس المدينة يعمل لخدمة المواطن المطروحي.

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