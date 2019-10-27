مجلة نيوزويك الأمريكية: مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية بسوريا

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن القوات الجوية الأمريكية شنت عملية خاصة بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من بين أهدافها المهمة استهداف، أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش )،والتي أسفرت عن مقتله.

وأضافت المجلة أن ترامب وافق على تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها، وذلك بعد تقارير كشفت يوم السبت عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال مسؤول كبير في البنتاجون مطلع على العملية إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية في آخر معقل للإسلاميين في سوريا.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي يوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو"، دون تقديم تفاصيل.

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.