عرضت شركة " إل في إم إتش" الفرنسية للملابس والسلع الفاخرة ، اليوم الأحد، 5ر14 مليار دولار مقابل الاستحواذ على شركة "تيفاني" الأمريكية للمجوهرات، في خطوة تهدف لتوسيع نشاطها في سوق المجوهرات الأمريكية.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء ذلك عن مصادر مطلعة على مشروع الاستحواذ، مشيرة إلى أن ذلك سيكون أكبر عملية استحواذ من جانب الشركة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن "إل في إم إتش "، تقدر قيمة السهم في تيفاني بـ 120 دولارا، أي بأكثر 22% عن سعر التداول عند الإغلاق يوم الجمعة والذي بلغ 55ر98 دولارا .

يشار إلى أن " إل في إم إتش "، وهي اختصار لـ "مويت هنسي لوي فيتون"، هي شركة فرنسية متخصصة في إنتاج السلع الفاخرة من ملابس وسلع جلدية وعطور ومستحضرات تجميل وساعات ومجوهرات.

أما "تيفاني" فهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالذهب والمجوهرات والحلي وتأسست عام 1837 في مدينة نيويورك.

وكانت أسهم شركة تيفانى قد ارتفعت خلال العام الحالى بنسبة 22 بالمئة مما يجعل قيمتها تصل إلى حوالى 12 مليار دولار .