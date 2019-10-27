«مصر» يصل بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% ويتوافق مع متطلبات «المركزي»

وصل حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك مصر لـ 20% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزى والتى تنتهى في 01/01/2020، ويأتى هذا انطلاقا من توجهات الدولة وتماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالى حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية.



وقام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت تلك المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية فى منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذى يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تدريبهم نحو 19 ألف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا القطاع لتصل إلى 1138 موظفا بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطنى وكونه ذراعا هامة للدولة.



وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصرى.



ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني على تمويل المشروعات باختلاف أحجامها، إيمانا منه بأن تلك المشروعات هى قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، وانطلاقا من حرصه على تمويل جميع شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى فى برنامج «مشروعك»؛ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد وصلت القروض الممنوحة إلى 7 مليارات جنيه بعدد 80 ألف عميل فى يوليو 2019.



كما قام بنك مصر بالمشاركة فى مبادرة رواد النيل تحت رعاية البنك المركزى المصرى، حيث تم افتتاح مركزين لتطوير الأعمال بمحافظة المنوفية ــ فرع مدينة السادات ومحافظة دمياط بمدينة دمياط الجديدة وجار افتتاح مركز بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات غير مالية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرفية وغير المصرفية بالخدمات غير المالية الشاملة وتقديم الدعم الفنى لتمكينها من النمو والتوسع وتقديم عملاء إلى البنوك بجودة عالية، حيث ستقوم المراكز بتحويل العملاء إلى الجهات المشاركة بعد دراسة وضع العميل ومساعدته على الاستقرار والنمو، كما قام البنك بتأهيل العاملين بالوحدات بمجموعة من التدريبات المتخصصة، كما قام البنك بافتتاح اول وحدة تصميم NilePreneurs Design House بجامعة النيل فى عام 2018 وقد تم توقيع عقود بيوت تصميم اخرى مع جامعات (عين شمس ــ الازهر فرع قنا ــ الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) للتوسع فى تطبيق المبادرة وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الجامعات.