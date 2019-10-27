التضامن: لجان الإغاثة تعمل على مدار الساعة لحصر الأسر المتضررة من الأمطار ودفع التعويضات

قال محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن لجان الإغاثة تعمل على مدار الساعة، خلال الثلاثة أيام الماضية، لحصر الأسر المتضررة من مياه الأمطار، وتوزيع الأغطية والوجبات الساخنة على المتضررين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن القرار الوزاري رقم (86)، والذي أصدرته وزيرة التضامن، ينظم عملية صرف التعويضات بالنسبة لخسائر النفس والمال والمنقولات، مشيرًا إلى قيام «والي» خلال الأشهر الماضية، بتحديث القرار لمضاعفة التعويضات وفقًا للبحث الاجتماعي وتقديم الأوراق التي تدل على حدوث نكبة جماعية أو فردية.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أي أسرة أو شخص متضرر أو منزل متصدع، يتم عمل أبحاث اجتماعية للمتضررين، لافتًا إلى قيام أكثر من جهة بدعم الجهود الحكومية، كالجمعيات الأهلية، والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، ومؤسسة الهلال الأحمر.

وأوضح أن الوزارة من خلال اللجنة المركزية للإغاثة بتنسيق مع اللجنة الموجودة بمجلس الوزراء، واللجان المحلية المنتشرة بالمحافظات، واللجان المحلية على مستوى الأحياء، تقوم بحصر الأسر المتضررة من الأمطار وقيام الدولة بدفع التعويضات في حينه، ودفع البقية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.