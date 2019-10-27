«آس»: «5 تحديات» تحسم نجاح «ثورة التجديد» في ريال مدريد

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوف فريقه عن طريق الاستفادة من لاعبيه المعارين البالغ عددهم 5 لاعبين، ويقدمون أداءً قويًا، وهما مارتين أوديجارد وأشرف حكيمي وريجيليون وسيبايوس وكوبو، وتتمثل فكرة الفريق في عودة اللاعبين بعدما ارتفع أداؤهم منذ رحيلهم بالإضافة إلى وصولهم بدون تكلفة، الأمر الذي يسمح للميرنجي بتركيز جهده المادي لخطف كيليان مبابي، هدفهم الكبير لصيف 2020، والذي سيطلب بالتأكيد قيمة تبلغ 300 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها أمس السبت، أن ما ينقص هذه الفكرة معرفة آراء اللاعبين المعارين للنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية الشهير في تقريرها، المشكلة التي تواجه الملكي بعودة اللاعبين إليه مرة أخرى، على النحو التالي:

أوديجارد

وقع عقدًا مع ريال سوسيداد لمدة موسم واحد على الرغم من الإعلان عن وجود بند يسمح للطرفين بتمديد هذه الفترة وفقًا لرغبتهم، وهذا يعني أنه يمكنه العودة في يوليو المقبل، في ظل فكرة الريال منذ البداية باستمرار حتى 2021، ولكن الأداء الرائع للنرويجي والنقص العددي في وسط الملعب جعل الإدارة الملكية تغير خطتها، لا سيما أن يقود سوسيداد حاليًا وأعطى قفزة بندية واضحة.

وعلى الرغم من كل هذا إلا أن المشكلة يمكن أن تأتي في رغبة اللاعب لدخوله قائمة النادي الملكي في موسم 2020-2021، الأمر الذي يظهر من حديثه معنا في المقابلة الأخيرة، قائلاً: «عندما تقضى موسمًا هنا وموسمًا آخرًا هناك بالطبع ما تريده هو الاستقرار، لهذا أريد الاستمرار هنا لمدة موسمين».

رغبة أوديجارد تتمثل في البقاء في مكان واحد لاستكمال تطوره وهذا ربما يتعارض مع فكرة الميرنجي، لهذا سيحتاج زيدان والجهاز الفني لإقناع مارتين أوديجارد من أجل مشاركته في قائمة الموسم المقبل.

أشرف حكيمي

انتقل اللاعب الإسباني والمغربي الأصل إلى بوروسيا دورتموند منذ أكثر من عام على سبيل الإعارة لمدة عامين بدون بند يسمح له بالعودة في الموسم الماضي، على الرغم من إبداء زيدان رغبته في عودة حكيمي، ومن المفترض أن تنتهي فترة تعاقده يوم 31 يونيو، وبالتأكيد سيقدم دورتموند عرضًا له سواء بتمديد إعارته أو للضم بشكل نهائي.

وبرع حكيمي في النادي الألماني وسجل 4 أهداف خلال مشاركته في هذا الموسم وتطور أيضًا في نواحٍ عديدة، الأمر الذي سمح له باللعب على الجانبين.

وكشف اللاعب الشاب عن رغبته، قائلًا: «لا يجب التركيز في الموسم المقبل، بل عليّ تقديم موسم جيد لأفعل ما يروق لي في نهاية الموسم، وفي هذه اللحظة أوجد في حالة جيدة وبهذا الأمر أستطيع الوجود في ريال مدريد لأنني بالطبع أريد التتويج هناك، لا سيما أنني ترعرعت في مدريد وهذا منزلي وأريد النمو هناك وهذا بمثابة حلم لي».

الأمر الواضح أن ظهير الميرنجي يريد العودة إلى مدريد ولكن بشروط واضحة تتمثل في تحسين أدائه، ويضع أمر تطوره في مقدمة العودة إلى فالديبيباس، بالإضافة إلى وجود شكوك في قائمة الفريق الأبيض لا سيما في ظل وجود 4 لاعبين في مركز الظهير وهما كارفاخال وأودريوزولا ومارسيلو وميندي، بالإضافة إلى إمكانية لعب 3 لاعبين آخرين في هذا المركز وهما راموس وناتشو وميليتاو، ولكن يمكن فتح باب لحكيمي في هذه الجبهة خاصة أنه يريد هذا الأمر.

ريجيلون

يقدم الإسباني مستوى رائعا مع إشبيلية تحت قيادة جوليين لوبيتيجي، والمدرب الذي رغب باستمراره في موسم 2018-2019، بالإضافة إلى استدعائه لقائمة منتخب «لاروخا»، ولكن زيدان اقترح عليه الرحيل بعد إتمام صفقة ميندي، وبعد قيادته لـ 9 مباريات في الموسم الماضي، التي كشفت أن ريجيلون ليس اللاعب الذي يروق لزيزو، ومارسيلو سيتقدم عليه.

الأمر يتمثل في فقدان مارسيلو مقعده بعدما قام الفريق بصفقة في هذا المركز بالتعاقد مع ميندي ودفع 48 مليون يورو، وفكرة الميرنجي تتمثل في أن ريجيلون وميندي يشكلون مستقبل الجبهة اليسرى للفريق الأبيض، ولكن إذا استمر زيدان كمدرب للريال، ربما تواجه هذه الفكرة صعوبات.

سيبايوس

ترك داني سيبايوس أداءً غير منتظم مع آرسنالعلى الرغم من تركه مشاعر إيجابية مقنعة، وانتقاله إلى البريميرليج ربما يساعده في الحصول على تطوير أدائه وزيادة منافسته، والأمر الذي يفتح أبوابًا له في تشكيلة مدريد، ولكن مشكلة سيبايوس تتمثل في زيدان، وسط علاقة سيئة بينهما، وظهر هذا الأمر، قائلاً: «زيدان هو المسؤول عن تفسير عدم منحي الفرص، كنت أتدرب بشكل جيد، ولكن وصل الأمر لنقطة ترى فيها المسألة مستحيلة، ونجحت في تسجيل هدفين أمام فيتوريا وشاركت لدقيقة واحدة في المباراة التالية أمام بوروسيا دورتموند».

وحاول زيدان التأكيد على فكرة نسيان أخطاء الماضي وعدم وجودها في مسألة اتخاذ قراراته، وعقد الفرنسي جلسات عديدة مع اللاعبين للإبلاغ اللاعبين بالاعتماد عليه من عدمه، وفي حالة سيبايوس انتهى الأمر برحيله وفكرة الميرنجي في بداية الأمر بالانتقال النهائي ولكن أداءه الجيد في بطولة الأمم الأوروبية تحت 21 عامًا غيرت خطة سيبايوس وقبل النادي الملكي فكرة الإعارة فقط لاحتمال عودة سيبايوس إلى العاصمة الإسبانية من جديد.

عودة سيبايوس ممكنة ولكن بدون زيدان على دكة البدلاء، إذا استمر زيدان في الموسم المقبل، بالطبع سيبايوس يمتلك رأيه بشكل واضح سواء بالعودة أو البقاء خارج مدريد.

كوبو

يعتبر الجوهرة اليابانية أقل لاعب يواجه عقبات في هذا الأمر، ويلعب حاليًا في صفوف مايوركا على سبيل الإعارة ويحصل على الفرصة كل مرة تلو الأخرى تاركًا أداءً رائعًا.

وتتمثل فكرة الريال في تطوير كوبوهذا الموسم وبعد ذلك سيقومون بدراسة مدى تطوره واستعداده للمشاركة مع الفريق الأول، ولا يرغب الميرنجي في تسريع مسألة نمو اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، ولكن الإدارة الملكية تريده فقط وهو يريد اللعب داخل الريال.

المشكلة الأكبر لكوبو تظهر في المنافسة القوية داخل الخط الهجومي، ولكن وجود فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس يؤكد إمكانية حصولك على فرصة المشاركة إذا كنت تمتلك المهارة والشجاعة.