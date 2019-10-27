غرناطة يجتاز بيتيس بهدف ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

ارتقى غرناطة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني مستغلا تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، وذلك عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي شهدت فوز ريال سوسييداد على مضيفه سيلتا فيجو بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد غرناطة إلى 20 نقطة، ليتربع على الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه برشلونة وسوسييداد وأتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد بيتيس عند تسع نقاط في المركز الثالث من القاع.

ويدين غرناطة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ألفارو فاديلو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.