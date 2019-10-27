 حاكم كاليفورنيا يعلن الطوارئ في أنحاء الولاية بسبب حرائق الغابات - بوابة الشروق
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حاكم كاليفورنيا يعلن الطوارئ في أنحاء الولاية بسبب حرائق الغابات

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:23 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:23 م

أعلن جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، اليوم الأحد، ، حالة الطوارئ في أنحاء الولاية بسبب استمرار حرائق الغابات وظروف الطقس السيئة في الولاية.

جاء ذلك حسبما أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت شركة باسفيك جاس أند اليكتريك (بى جى أند إى) قد قطعت التيار الكهربائى ، فى وقت سابق من اليوم الأحد ، عن أكثر من 5ر2 مليون شخص في كاليفورنيا، في أكبر تعتيم متعمد تقوم به الشركة في البلاد.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الشركة ، التى تواجه مشكلات مالية وإفلاس، قطعت التيار الكهربائي عن حوالي 877 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء نورثرن وسنترال كاليفورنيا بما في ذلك أجزاء من أوكلاند وبيركلي وغيرها من المدن المطلة على خليج المكسيك.

وأوضحت الوكالة أن الشركة تسعى بهذا الإجراء إلى الحيلولة دون اشتعال المزيد من حرائق الغابات من أعمدة الكهرباء، خلال أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ سنوات .

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