ألمانيا: كرنفال كولونيا يحظر الكحول لصرف السائحين عن الحضور

أعلنت هنريته ريكر، عمدة مدينة كولونيا الألمانية، اليوم الثلاثاء أنه من المنتظر حظر بيع وتعاطي الكحول خارج المطاعم في كرنفال المدينة الذي سيبدأ في الحادي عشر من الشهر المقبل، وذلك بغرض صرف السائحين عن الحضور إلى المهرجان.



وأوضحت ريكر أن جائحة كورونا جعلت من غير الممكن هذا العام الاحتفال بالبداية التقليدية بموسم الكرنفال الجديد.



وأضافت ريكر غير المنتمية إلى حزب سياسي:" ولذلك سنفرض حظرا على بيع وتعاطي الكحول خارج المطاعم في كل المدينة طوال يوم الحادي عشر من تشرين ثان/نوفمبر المقبل بالإضافة إلى قيود المخالطات القائمة وأوقات الغلق".



من جانبه، أوضح متحدث باسم سلطات المدينة في رد على سؤال أن الحظر يتعلق بالشوارع وليس بالمساكن الخاصة.



وناشدت ريكر في مؤتمر صحفي كل المواطنين: "علينا جميعا أن نتخلى عن الاحتفال في يوم الحادي عشر من الشهر المقبل، لن يكون هناك احتفال هذه المرة، ولا غناء ولا تمايل ولا رقص، وسيكون هذا اليوم في هذا العام كمثل أي يوم آخر في التقويم".



وتابعت ريكر مخاطبة الرأي العام: " ابقوا جميعا من فضلكم في المنازل، واحتفلوا أيضا في المنازل"، وأضافت أن نفس الشيء يسري أيضا بالنسبة لهؤلاء الذين اعتادوا السفر من مناطق أخرى إلى كولونيا للاحتفال، وطالبت بالبقاء بعيدا.



وستجري مدينة كولونيا حملة ملصقات في الأسابيع المقبلة للترويج للنهج المشدد الجديد، ويظهر على هذه الملصقات شخصيات مرموقة تقول:" لن أحتفل في 11/11 لأنه سيحمي حياتك"، وسيكون هناك فقط بث تلفزيوني للكرنفال.