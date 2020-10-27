 فيديو.. تاج الدين: عدة أشهر للوصول إلى ضمان التجارب التي تؤكد سلامة لقاح كورونا - بوابة الشروق
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فيديو.. تاج الدين: عدة أشهر للوصول إلى ضمان التجارب التي تؤكد سلامة لقاح كورونا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 3:17 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لقاح فيروس كورونا لازال في مراحل التجارب الإكلينيكية أو السريرية التي تضمن تأثير إيجابي له وعدم وجود أثار جانبية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس الاثنين، أن مصر أمامها عدة أشهر؛ للوصول إلى ضمان التجارب الإكلينيكية التي تؤكد سلامة لقاح «كوفيد - 19».

وأشار إلى أن بروتوكولات العلاج الدوائي تخضع لمراقبة من لجان علمية، التي ترى الإجراءات المثالية والأدوية المتاحة الممكن استخدامها في كل مراحل المرض سواء؛ المتوسطة أو الشديدة أو الشديدة جدًا.

وأكد مستشار الرئيس للصحة أن البروتوكولات تتوافق مع الخبرة التراكمية التي حدثت في مصر بالتعامل مع فيروس كورونا، إضافة إلى التجارب الإكلينيكية في مصر أو الخارج.

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