المركزي الإندونيسي يتعهد بالاحتفاظ بسياسة التسهيلات في 2021

يرى بنك إندونيسيا، البنك المركزي، أن هناك مجالا لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، للحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خلال عام 2021 لتقديم الدعم للاقتصاد المتضرر من الوباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك المركزي، بيري وارجيو، قوله في إفادة اليوم الثلاثاء: "في عام 2021، سوف نواصل اتباع السياسات النقدية التيسيرية وشديدة الحكمة... سوف نقوم بتعديل أداة السياسة والتوقيت وفقا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلا عن حالة القطاع المالي ككل".

وأبقى البنك المركزي الإندونيسي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة لدعم الروبية، وهي أسوأ العملات أداء في آسيا هذا العام، بعد خفض تكاليف الإقتراض بمقدار نقطة مئوية واحدة في عام 2020.

وقال وارجيو إن البنك سوف يراقب سعر الصرف والتضخم واستقرار القطاع الخارجي من أجل اتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية، مع التأكيد على أن الروبية لديها القدرة على تحقيق مكاسب.

يشار إلى أن إعلان البنك المركزي هو أحدث إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يتوقع انتعاشا طويل الأمد وسط مساعيه الجاهدة لاحتواء الوباء.

وتواجه إندونيسيا، التي تشهد أكبر تفشي لفيروس كورونا في المنطقة، احتمالات أول انكماش سنوي لها منذ أكثر من عقدين.