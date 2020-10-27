مستشار الرئيس للصحة: مصر استطاعت التعامل مع جائحة كورونا منذ اللحظة الأولى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر استطاعت التعامل مع جائحة كورونا منذ اللحظة الأولى، وقبل ثبوت أول إصابة بها، متابعًا أنها تبنت خطة وقاية ناجحة، واستخدمت كل الموارد المتاحة للتشخيص والعلاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «علشانك يا بلادي» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى المواطن، بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منه، مناشدًا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.

وأوضح أن مصر تتابع تجارب لقاحات الدول المختلفة للفيروس، مشيرًا إلى ما يتم حاليًا من علاج بالوقاية، يحد من انتشاره وشدته.

وشدد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين مراجعة الطبيب، خاصة مع قرب موسم الشتاء، وانتشار الإنفلونزا الموسمية به، والتي تشبه في أعراضها كوفيد-19.