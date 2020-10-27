الإعصار «زيتا» يتحرك نحو شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وتوقعات بعمليات إجلاء

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "زيتا" لتصبح إعصارا لدى مرورها فوق البحر الكاريبي، يوم الاثنين، وتتجه ناحية شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ويبعد الإعصار، وهو من الفئة الأولى، نحو 170 كيلومترا عن جنوب شرقي جزيرة كوزمومل ويتحرك بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.

وتم وضع شرق وشمال ولاية كوينتانا رو في حالة تأهب قصوى.

وذكر مركز الأعاصير أنه بناء على مسار الإعصار من المتوقع أن يتحرك زيتا قرب أو فوق شبه جزيرة ياكاتان الليلة ويمر فوق خليج المكسيك جنوبا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ويقترب من ساحل الخليج شمالا غدا الأربعاء.

وتمتد منطقة التحذير من الأعاصير من تولوم إلى دزيلام، بما في ذلك كوزومل.

وفي ولاية كوينتانا رو المشهورة بين السائحين، أعدت السلطات أكثر من 70 ملجأ في حال احتاج الأشخاص إلى الإجلاء أثناء هطول الأمطار والرياح.

وتم تعليق النقل البحري للركاب والشحن في الشمال وكذلك الأنشطة الاقتصادية في كانكون ومناطق أخرى.

كما تم تعليق الدراسة في ولاية يوكاتان المجاورة.