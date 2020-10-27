رئيس الزمالك: حسمنا المركز الثاني رغما عن عمرو الجنايني

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هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير الفريق بحسم المركز الثاني بجدول الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي 3-1، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

صرح مرتضى عبر قناة الزمالك "اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من رصيدنا بسبب رغبتنا في عدم لعب مباراة الأهلي، وفي النهاية تمسكنا برغبتنا وحصلنا على المركز الثاني، وحسمنا التأهل لدوري الأبطال عندا في عمرو الجنايني".

وأضاف "الزمالك خلال 10 سنوات مع ممدوح عباس لم يحصل سوى على بطولة واحدة بفضل عمرو زكي وأسامة حسن، وهو الثنائي الذي انضم لصفوف الزمالك بسببي".

وتطرق رئيس نادي الزمالك للحديث عن مباراة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، مشيرا "من الصعب شفاء فريق بالكامل من فيروس كورونا في نفس التوقيت مثلما يعلن النادي المغربي".

وتابع "إدارة الرجاء تنتظر شفاء أكثر من 10 لاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، مما سيؤثر بالتأكيد على مستوى الفريق في مباراة العودة بالقاهرة".

وكان الزمالك فاز ذهابا على الرجاء في ملعبه بالدار البيضاء بهدف سجله أشرف بن شرقي.