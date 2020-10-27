بولندا تسجل أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت بولندا أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 16 ألفا و 300 حالة خلال 24 ساعة.

وسجلت العاصمة وارسو أكبر عدد حالات إصابة، بلغت 3529 حالة.

وتم تسجيل 132 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمثل حالات الإصابة اليومية ارتفاعا جديدا، وزيادة بواقع نحو 3000 حالة مقارنة بالحصيلة القياسية التي جرى تسجيلها الجمعة الماضية.

وقد تم تسجيل 4615 حالة وفاة بالفيروس في بولندا منذ بدء تفشي الفيروس.

ويذكر أن المطاعم والحانات أغلقت أبوابها منذ السبت الماضي، كما تم حظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص. ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات لمدة أسبوعين.