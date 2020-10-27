آمي باريت تؤدي اليمين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية

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أدت آمي كوني باريت يوم الإثنين، اليمين لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية، خلال مراسم في البيت الأبيض، لتنضم بذلك إلى أعلى هيئة قضائية.

وقبل أن تؤدي اليمين مباشرة، أشاد الرئيس دونالد ترامب بـ "اليوم التاريخي".

وأثنى ترامب على سجل باريت، مشيرا إلى أنها حافظت منذ فترة طويلة على المبادئ المحافظة في الفلسفة القضائية.

وشددت باريت في كلمتها أيضا على وجهة النظر هذه ، لكنها تعهدت بدعم سيادة القانون والمساواة في المعاملة بموجب القانون والفصل بين السلطات.

كما أثنى ترامب على القاضية الراحلة روث بادر جينسبرج، التي تسببت وفاتها في جعل ذلك المقعد شاغرا.

يشار إلى أن المسؤولين الذين كانوا على المنصة لم يرتدوا أقنعة واقية (كمامات).