وصول 68 ألف طن قمح من الإمارات إلى السودان

وصل إلى ميناء بورتسودان (شمال شرق) السودان، 68 ألف طن من القمح، في إطار الدعم الإماراتي للسودان.

كان في استقبال الشحنة بميناء بورتسودان، القائم بالأعمال بسفارة دولة الامارات بالسودان رحمي فاضل شامسي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية محمد علي.

وأكد والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي، لدى لقائه وفد سفارة الإمارات، عمق العلاقات بين السودان والإمارات، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد العلاقات الممتدة بين البلدين.

بدوره، أكد القائم بالأعمال بسفارة الإمارات في الخرطوم، وقوف شعب الامارات مع الشعب السوداني، مشيرا إلى توجيهات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لدعم السودان في مختلف المجالات.