رئيس الوزراء العراقي: جماعات منفلتة أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن نتائج جولته الأوروبية كانت جيدة، مشيرًا إلى أن هناك جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي.

وأضاف الكاظمي -خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- "أن جولتنا الأوروبية كانت نتائجها جيدة وساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق، حيث تضمنت توقيع مذكرات مع الدول في مجالات منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة".

وتابع: "دول (فرنسا - بريطانيا - ألمانيا) رحبت بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي نقوم بها وبالورقة البيضاء ووصفتها بالمشجعة"، مشيرًا إلى أن هناك ارتياحًا من قبل الدول التي زرناها لتحديد موعد الانتخابات التشريعية وأعلنت دعمها لإجرائها.

وحول التظاهرات الأخيرة، أشاد الكاظمي بانضباط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية القوات الأمنية البطلة، لافتًا إلى أن هناك جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي ولكن المتظاهرون رفضوا ذلك.