رئيس جامعة طنطا: الانتهاء من 4 مشروعات إنشائية بقيمة 767 مليون جنيه

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أكد الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الانتهاء من مشروع مبنى المدرجات بكلیة التربیة، خلال العام المالى الحالى بتكلفة 50 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الجامعة للانتهاء من 4 مشروعات إنشائية بقيمة 767 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الإنشاءات بالمبنى التعليمى الجديد بكلية التربية، والتي رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد الكلية ووكلاء الكلية.

ووجه عتمان بعمل معمل حاسب آلي داخل المبنى بسعة 40 إلى 50 جهازًا، وكذلك عمل مداخل خاصة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مقاعد لهم داخل كل مدرج.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندس محمد دسوقي، بعمل دراسة لإنشاء مبنى بجانب الورش أمام المبنى الأكاديمي، ومعمل علم النفس والمكتبة الرقمية والحاسب الآلي.