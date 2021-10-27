 التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار أبها الدولي ومدينة نجران بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار أبها الدولي ومدينة نجران بالسعودية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 5:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 5:10 ص

 ذكر التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

كما أشار التحالف إلى أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أخرى حاولت استهداف مدينة نجران جنوبي المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في أنباء عاجلة عبر صفحتها على تويتر.

وقال التحالف: "سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف أن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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