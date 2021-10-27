قررت النيابة العامة في الإسكندرية، الثلاثاء، التحفظ على 1.8 طن "جبن رومي" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع مسئول الثلاجة بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات إلى معامل وزارة الصحة؛ لتحليلها وبيان طبيعتها.

وجاء قرار النيابة، عقب الحملة التي شنها ضباط مباحث التموين، بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إثر ورود معلومات تفيد قيام المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحيازة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة الثلاجة القي القبض على المسئول عنها، وبتفتيشها عثر بداخلها على المضبوطات، فتم سحب عينات منها، بمعرفة مسئولي الصحة، وتحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.