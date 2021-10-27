مدير النقد الدولي بالشرق الأوسط: مصر تمكنت من مواجهة أزمة كورونا بكلفة أقل

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الدكتور جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري تمكن من مواجهة أزمة كورونا بكلفة أقل من دول أخرى؛ نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية ما قبل الجائحة، وارتفاع الاحتياطات التي ساهمت في تأمين شبكة أمان مالية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أنه من الضروري خلال المرحلة المقبلة مواجهة ومعالجة تأثير الأزمة على بعض القطاعات كالسياحة والتي تحتاج تواصل اجتماعي، إضافة إلى مواجهة التحديات المناخية التي أثرت على عدد كبير من دول المنطقة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم تحدٍ لكل دول العالم وخاصة مصر، قائلًا إن ارتفاع الأسعار بشكله الحالي، وخاصة المواد الغذائية التي تشكل عنصرًا هامًا للاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، له تأثير سلبي على الدول الناشئة بالمنطقة.

ولفت إلى أن الصندوق يوصي دول المنطقة ومصر بالاستمرار في عملية الإصلاح، واستمرار الإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وإعطاء دور أكبر لمؤسسات القطاع الخاص لتلعب دورًا واعدًا بعملية خلق فرص العمل، والتركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستثمار بالطاقة الشابة من خلال تطوير أنظمة التعليم والتدريب لرفع آليات وكفاءة العمل.