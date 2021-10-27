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مقتدى الصدر يدعو إلى عدم التغافل عن داعش

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 2:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 2:07 ص

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عدم التغافل عن الإرهاب وجرائمه.

وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه على تويتر، تعليقا على هجوم تنظيم داعش على إحدى قرى محافظة ديالي: "لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه ولا ينبغي التلهي بالصراعات السياسية ونسيان الإرهاب".

وأضاف: "ها هي قرية من قرى منطقة المقدادية يعصف بها الإرهاب في خضم الصراع السياسي، ولا زال الإرهاب يتربص بالعراقيين".

وكانت مصادر أمنية وشهود عيان قد أفادوا بمقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم شنه داعش على إحدى القرى بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، مساء اليوم الثلاثاء.

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