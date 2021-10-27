مدرب فولفسبورج الألماني الجديد يتطلع لإعادة الفريق إلى الانتصارات

أبدى فلوريان كوفلت، المدير الفني الجديد لفريق فولفسبورج، تفاؤله بقدرة الفريق على العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الألماني (بوندسليجا)، لكنه ربط ذلك بإظهار الفريق إمكانياته الحقيقية على أرض الملعب.

ونجح فولفسبورج في الفوز في أول أربع مباريات في الموسم الحالي، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك في المباريات الخمس التالية، وفي إجمالي ثماني مباريات في كل البطولات بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

وتسبب ذلك في إقالة الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني للفريق يوم الأحد الماضي، وتعيين مدرب بريمن السابق كوفلت، والذي جرى تعيينه اليوم الأربعاء بعقد يمتد حتى عام 2023.

وأوضح كوفلت( 39 عاما) في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أظن أن الأجواء هنا رائعة ويوجد فريق لديه إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "أرغب في رؤية فريق مفعم بالحيوية، ويلعب للهيمنة في المباريات وبإ يقاع سريع وبعقلية ممتازة".

وسيبدأ كوفلت في قيادة تدريبات الفريق غدا الخميس، وذلك قبل تقديمه بشكل رسمي كمدرب للفريق في اليوم ذاته.

وسيكون أول لقاء يخوضه في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام بايرليفركوزن يوم السبت المقبل، وذلك قبل مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي الاسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.