تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من كشف لغز العثور على جثة سيدة مسنة بدون رأس داخل جوال وعارية الجسد وملقاة بأحد المصارف بمركز الرحمانية، وتبين أن وراء إرتكاب الجريمة نجلها.

وكان أهالي بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، عثروا الأسبوع الماضي على جثة مسنة في العقد التاسع من عمرها داخل جوال، بأحد المصارف.

وبفحص الجثة، تبين أنها بدون رأس وبدون ملابس وعارية الجسد.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعد حتى تم العثور على جثتها صباح الثلاثاء الماضي 19 أكتوبر.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق برئاسة المستشار محمود صلاح مدير نيابة الرحمانية الذى أمر بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

وبناء على توجيهات اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية ضم ضباط مباحث مركز الرحمانية وضباط البحث الجنائى وفرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليها تقيم مع أحد أبنائها وزوجته بعد موت زوجها وزواج بناتها وابنها الثاني بقرية بمركز دمنهور وتمتلك قطعة أرض زراعية وتتقاضى معاشا شهريا.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء إرتكاب الجريمة نجلها "منصور.ح.ا"، وشهرته الشحات، 58 عامًا، حيث إرتكب الجريمة بسب خلافات الميراث وقام بقطع رأسها بآلة حادة وألقي بالجثة في المصرف بعد وضعها داخل جوال وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة.