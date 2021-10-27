واشنطن تنتقد بشدة استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية ، الثلاثاء، العمل الإسرائيلي الجاري لبناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة أن مثل هذه المشاريع تضر بـ"آفاق حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء البناء على أراضي الضفة الغربية المحتلة التي يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم التي يسعون إلى إعلانها يوما ما، في حين أن الكثير من الإسرائيليين يعتبرونها أراضي يحق لهم الاستيطان فيها.

وأضاف برايس: "نعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي لا يتماشى أبدا مع الجهود الرامية إلى خفض التوترات وضمان الهدوء. كما أنه يضر بآفاق حل الدولتين".

ولكن يبدو أن إسرائيل عازمة على مواصلة البناء. وقال المتحدث باسم زئيف إلكين، وزير البناء والإسكان، إنه من المقرر طرح مناقصات لتسويق 1300 وحدة سكنية. ويشمل ذلك 729 وحدة في مستوطنة أرييل و 346 وحدة في بيت إيل.

وقبل ذلك ببضعة أيام، تواترت تقارير عن الموافقة المقررة على خطط بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة في المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن 1300 وحدة سكنية في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية.