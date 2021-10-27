أكدت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تباشر الآن التحقيقات الأولية بشأن واقعة وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد طائرة شركة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو، موضحة أن الطائرة أقلعت من مطار القاهرة في تمام الساعة 11 و26 دقيقة صباح اليوم، بمدة تأخير تصل إلى نحو 46 دقيقة عن موعدها الأصلي، ثم تقرر عودتها مجددا إلى المطار بعد 22 دقيقة من الإقلاع.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الطائرة أقلعت من مبنى الركاب رقم 2، وأثناء الطيران تبين وجود رسالة تهديد على أحد مقاعد الركاب، لافتة إلى أن طاقم الطائرة بالتنسيق مع المسؤولين قرروا عودة الطائرة بشكل فوري إلى مطار القاهرة؛ حفاظا على صحة الركاب.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تباشر التحقيقات فى الواقعة؛ لبيان صاحب الرسالة ودوافعه، مشددة على أن الوضع مطمئن وجميع الركاب بصحة جيدة.

وكان مصدر مسئول بمصر للطيران كشف أنه تم عودة رحلة الشركة المتجهة إلى موسكو رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وذلك بعد إقلاع الطائرة من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة.