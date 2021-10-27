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تنقل بوابة "الشروق"، تغطية لأهم أحداث مباراة الإسماعيلي والأهلي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.

انطلاق المباراة

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - عبد الله جمعة - أحمد عيد.

خط الوسط : محمود مخلوف- عماد حمدي، محمدالشامي، محمد عادل.

خط الهجوم: شكري نجيب - شونجا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط الدفاع: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وحسين الشحات ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وخرج من القائمة حمزة علاء.