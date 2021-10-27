تنقل بوابة "الشروق"، تغطية لأهم أحداث مباراة الإسماعيلي والأهلي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.
انطلاق المباراة
تشكيل الإسماعيلي
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - عبد الله جمعة - أحمد عيد.
خط الوسط : محمود مخلوف- عماد حمدي، محمدالشامي، محمد عادل.
خط الهجوم: شكري نجيب - شونجا.
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط الدفاع: عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج.
الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:
مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وحسين الشحات ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.
وخرج من القائمة حمزة علاء.