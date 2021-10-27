كشف ملابسات فيديو وقوع مشاجرة أمام إحدى مدارس القليوبية

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" لمشاجرة أمام إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية.

وبفحص الواقعة تبين أنه عقب انتهاء اليوم الدراسى وخروج الطلاب من المدرسة المشار إليها وقيام طالبَين بالمزاح ودفع أحدهما للآخر نحو دراجة نارية مارة أمام المدرسة؛ ما أدى إلى قيام قائدها بنهرهما والتعدي عليهما بالسب والشتم.

على إثر ذلك؛ قام عدد من أصدقائهما وذويهما المتواجدين بالمكان بمناصرتهما، وتعدى كلٍ من الطرفين على بعضهم البعض بالضرب على النحو الوارد بمقطع الفيديو، ولم يتم تحرير أي محضر بالواقعة من كلا الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية الطالبَين وذويهما وأصدقائهما الظاهرين بمقطع الفيديو.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص، وقرروا بعدم علمهم بهوية قائد الدراجة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط قائد الدراجة النارية.