صباح عبد الفتاح تتوج بذهبية إفريقيا لرفع الأثقال

حصلت صباح عبد الفتاح، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبي على الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم، ضمن منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة المقامة بصالة الدكتور حسن مصطفى، خلال الفترة الحالية وحتى 30 أكتوبر الجاري.

ونجحت اللاعبة في رفع أوزان 85 و91 و94 كجم، متفوقة على منافسيها من المغرب وأوزبكستان وكوت ديفوار، حيث نجحت في رفع الأوزان الثلاثة خلال أول مشاركة دولية لها في البطولات.

وحققت الفضية لاعبة كوت ديفوار حيث رفعت وزن 90 كجم، تلتها لاعبة المغرب ثم أوزبكستان.

ويشارك فى البطولة 24 دولة هي "الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالي، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة".

وتعد البطولة إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024 وتقام بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي، بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية.