قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن جميع المحافظات تشهد، غدًا الجمعة، طقسًا مستقرًا، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة.

وأضافت خلال تصريحات لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن العظمى غدًا على محافظات شمال وجنوب الصعيد تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة، قائلة إن مصر تتأثر بمرتفع جوي، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعملان على استقرار الحالة الجوية.

وأشارت إلى أن «الطقس معتدل نهارًا، ولطيف خلال الساعات الأولى من الليل، ومائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة منه»، موضحة أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، تشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن بعض المناطق من القاهرة الكبرى تشهد فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار اليوم، مؤكدة أن الأمطار غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأكدت أن الطقس مستقر بصفة عامة على جميع المحافظات، متابعة: «فرص الأمطار المتوقعة اليوم، خفيفة على المناطق الشمالية، وتتمتع المحافظات الجنوبية للبلاد، بطقس مشمس خلال فترة النهار».