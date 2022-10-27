النواب الروس يصوتون لصالح تشديد الحظر على «الدعاية للمثلية»

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وافق النواب الروس على توسيع شامل للحظر المفروض على "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية"، وتوسيع نطاق القيود لتشمل البالغين، وحظر تصوير العلاقات الجنسية المثلية في الكتب والأفلام ووسائل الإعلام والإنترنت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين قال عن مشروع القانون الذي تم إقراره بالإجماع في قراءته الأولى اليوم الخميس: "يتعين علينا فعل كل شيء لحماية أطفالنا ومن يرغبون في أن يعيشوا حياة طبيعية".

وأضاف: "كل شيء آخر هو خطيئة وشذوذ وظلام، وبلدنا تحارب هذا".

ويوسع التشريع قانونا روسيا أقر في عام 2013 ويحظر الترويج للمثلية الجنسية أمام الأطفال، ليشمل البالغين أيضا.

ويقترح مشروع القانون فرض غرامات تصل إلى 800 ألف روبل (13 ألف دولار) على الأفراد الذين يخالفون الحظر، و5 ملايين روبل على المنظمات التي قد تواجه أيضا تعليق أنشطتها لمدة تصل إلى 90 يوما. وسيتم ترحيل الأجانب المخالفين للقانون.

ووفقا للموقع الإلكتروني للدوما، سيمشل الحظر تصوير علاقات المثليين في الأدب والإعلام وعبر الإنترنت وفي الأفلام والإعلانات.

كما سيتم حظر المعلومات التي يُعتقد أنها تشجع الأطفال على تغيير جنسهم، وستكون عرضة للغرامات.