مستشار ألمانيا يدافع عن اليونان في مواجهة التهديدات التركية لها

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن اليونان في مواجهة التهديدات التركية التي تتعرض لها في إطار النزاع حول جزر يونانية شرقي البحر المتوسط.

وقال شولتس لصحيفة "تا نيا" اليونانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس، قبيل لقائه المنتظر اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "ليس مقبولا أن يشكك أحد الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في سيادة الآخر".

ويشار إلى أن تركيا تشكك في سيادة أثينا على كثير من الجزر اليونانية، المأهولة وغير المأهولة، في شرق البحر المتوسط.

كما أن الوضع بين الدولتين، عضوتي حلف الأطلسي، في بحر إيجة متوتر للغاية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد اليونان خلال الأسابيع الماضية بصورة متكررة، بعبارة: "سنأتي ذات ليلة على حين غرة".

وناشد شولتس أنقرة وأثينا حل النزاع عبر الحوار: "علاقات الجوار الجيدة بين اليونان وتركيا لها أهميتها، ليس فقط للبلدين، ولكن لأوروبا بأسرها... تعمل الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليا على أن يتم حل القضايا العالقة بين البلدين في إطار الحوار وعلى أساس القانون الدولي".

وعرض المستشار الألماني وساطة بلاده في النزاع، وقال: "هدفنا المشترك يتمثل في أنه يجب أن تكون رؤيتنا هي استغلال الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، لمصلحة جميع الدول... إذا تم النظر لذلك من قبل الأطراف المشاركة على أنه أمر مفيد، يمكن لألمانيا حينئذ أن تتدخل في الأمر".