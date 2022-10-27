عضو القومي للأجور: رفع الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يعد إنجازا للدولة

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ 3000 جنيه؛ جاء تلبيةً لأحد مطالب المؤتمر الاقتصادي، ويعكس اهتمام الدولة الكبير بأصحاب الأجور المتدنية حتى في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن رفع الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة خلال فترة قصيرة يُعد إنجازًا للدولة، وسيستفيد من هذا القرار العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفي القطاع العام، والمؤسسات والهيئات الاقتصادية.

وكشف عن وجود تواصل في الفترة الحالية مع القطاع الخاص؛ من أجل عقد اجتماع مشترك لتطبيق قرار مماثل بزيادة استثنائية ستُقر للجميع حتى لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأوضح أنه كان من المفترض عقد الاجتماع خلال شهر أكتوبر، ولكن تم تأجيله حتى يستعيد القطاع الخاص عافيته والمرور من الأزمات الاقتصادية الحالية التي يشهدها.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.

وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.