عون: لن تكون هناك حرب في الساحة الجنوبية اللبنانية بعد ترسيم الحدود

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الساحة الجنوبية أصبحت مستقرة بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وانه لن تكون هناك حرب.

وقال عون في مقابلة خاصة مع قناة "إل.بي. سي.آي" المحلية في قصر بعبدا، وتم بثها مساء اليوم الخميس، إن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية "هو هديتي إلى اللبنانيين قبل مغادرتي سدة الرئاسة".

وأشار إلى أن لبنان "حصل على حقوقه و"زيادة" وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤولية كلامه وأن لا ينقل كل ما يسمعه في الشارع".

وعن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا أوضح الرئيس عون أن " الجانب السوري لديه ملء الإرادة للتفاوض حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، وما توقف اليوم قد ينطلق غداً".

وعن موضوع النازحين السوريين أعلن أنه "لا يفهم لماذا يضغط المجتمع الدولي لعدم عودتهم إلى بلادهم"، كاشفاً أن "العودة متاحة وبدأ عدد منهم بالعودة من لبنان وتمت إقامة مراكز إيواء لهم في سوريا".

وعن مسألة تشكيل حكومة جديدة اعتبر الرئيس عون أن "لا إرادة لدى رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة، لأن طريقة التشكيل وكأنها بالوصاية أمر غير مقبول، خصوصاً في وطن يجب أن تمارس فيه المعايير نفسها خلال عملية التأليف".

وكشف أنه "على وشك التوقيع على مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنها لا تملك الثقة لتحكم".