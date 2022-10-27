طاقم تحكيم برتغالي لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم التحكيم البرتغالي المُكلف بإدارة مباراة السوبر المصري غدًا الجمعة، والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك مساء غدًا الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم التحكيم برتغالي مكون من فابيو خوسيه حكما للساحة، ويعاونه كل من برونو ألكسندر مساعدا أول وبيدرو نونو مساعدا ثانيا وتياجو جوزيه حكما رابعا.

فيما سيجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة السوبر، الحكم البرتغالي إفايلو إيفانوف ويعاونه دراجانوف ديمتروف.