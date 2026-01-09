أمريكا وفنزويلا تعلنان استكشاف احتمالية استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قالت حكومتا الولايات المتحدة وفنزويلا، اليوم الجمعة، إنهما تستكشفان احتمالية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما وصل وفد من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى كاراكاس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، أن فريقا صغيرا من الدبلوماسيين ومسئولي الأمن الدبلوماسي سافر إلى فنزويلا لإجراء تقييم مبدئي بشأن احتمالية إعادة فتح السفارة الأمريكية في كاراكاس.

واعترفت الحكومة الفنزويلية بوجود الوفد الأمريكي في البلاد، وأعلنت أنها سوف ترسل وفدًا إلى الولايات المتحدة دون أن تحدد موعدا لذلك.

وفي بيان لها، قالت حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، إنها "قررت الشروع في عملية استكشافية للطبيعة الدبلوماسية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إعادة البعثات الدبلوماسية في البلدين".