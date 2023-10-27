 أكاديمية الشرطة تستضيف دورة بمجال القانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكاديمية الشرطة تستضيف دورة بمجال القانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان

مصطفى عطية:
نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 1:37 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 1:37 م
استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان لضباط الوزارة خلال الفترة من (22 - 25/10/2023م).

وتضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية على التعاون مع كل المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

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