مساجد العراق تصدح بالتكبير تضامنا مع أهالي غزة

أطلقت الجوامع والمساجد في العراق مساء اليوم الجمعة، التكبيرات عبر مكبرات الصوت؛ دعما لأهالي غزة بالتزامن مع بدء الهجوم البري الإسرائيلي على القطاع.



ودعا ديوان الوقف السني في بيان صحفي مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت "دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة".



وأضاف: "تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم مساء اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش دانييل حجارى على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة "زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة.



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم، عن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.