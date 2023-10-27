أصيب 3 إسرائيليين، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى سكني في تل أبيب.

ونشرت القناة «13» الإسرائيلية، مقطع فيديو عبر صفحتها بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط الصاروخ على المبنى السكني.

פגיעה ישירה בבניין בתל אביב, שלושה נפצעו באורח קל-בינוני



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وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها، تزامنًا مع رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب.

وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» عن توجيه ضربة صاروخية باتجاه تل أبيب، ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وقالت في بيان لها، الجمعة: «كتائب القسام تقصف تل أبيب؛ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

من جانبها، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة استهدفت الشريط الحدودي لشمال غزة.

وأوضحت القناة، أن القصف الإسرائيلي تجدد على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما يواصل الدفاع المدني في فلسطين انتشال الجثامين من تحت الأنقاض داخل القطاع.