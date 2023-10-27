شريهان تطالب بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

حرصت الفنانة شريهان، على توجيه رسالة دعم لأهل غزة بعد عمليات القصف المتتالية من قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ضرب أبراج الاتصال؛ ما أدى إلى انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت.

وقالت شريهان على تويتر: "رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ.. أغيثوهم أغاثكم الله.. هذا كابوس.. ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون!.. ما هذا الاحتلال والحصار والاستيطان!.. من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الوحشي المريض؟".

وأضافت: "يا مغيث أغثهم اللهم أغثهم.. نرجوكم أغيثوهم.. ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية للشعب المدني الفلسطيني في غزة بدم بارد فحسب، بل هي إبادة لنا جميعا، إبادة للإنسانية والحياة، وبمنتهى الوحشية النازية والديكتاتورية الشيطانية.. جميعنا جميعكم أمام دمار وجنون صهيوني.. نرجوكم أغيثوا الشعب الفلسطيني.. هذا جنون!!.. أوقفوا هذا الدمار، أوقفوا النار، أوقفوا هذا الجنون الصهيوني الوحشي.. أغيثوهم أغاثكم الله".