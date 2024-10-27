8 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ

استُشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة «أسماء»، التي تؤوي نازحين في المخيم.

يذكر أن الاحتلال تعمد مرتين قصف المدرسة المذكورة، كانت آخرهما في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 مواطنا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، 25 منهم شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.