مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة على طريق كفر داوود - السادات بالمنوفية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة على طريق كفر داوود/ السادات بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق كفر داوود/ السادات، وجرى على الفور الدفع بقوة أمنية لموقع الحادث رفقة سيارات الإسعاف.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية مصرع "م. م. م" 23 عامًا من مدينة منوف، وإصابة كل من "م.م.س" 30 عاما من قرية دبركي، و"ع. ش، غ" 20 عامًا من قرية دبركي، و"ي.م.ي" 30 عاما من عزبة أبو عدس التابعة لمركز منوف، في حادث انقلاب سيارة دبل كبينة، وجرى نقلهم على الفور إلى مستشفى السادات العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.